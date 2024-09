Lelli vuole spezzare il digiuno Montevarchi con tante assenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Alla ricerca del successo perduto, l’Aquila prende la via dell’Umbria per affrontare l’Orvietana di Antonio Rizzolo. Squadra in forma e che ha già racimolato 6 punti nelle prime 3 partite del torneo. Reduci, invece, da un pari e due sconfitte di fila, i rossoblù vorrebberoile raccogliere finalmente quanto seminato per gioco e occasioni. Tanto più ad Orvieto, città spesso avversaria dinel calcio ma gemellata in ambito artistico, grazie al complesso scuoltoreo dell’Annunciazione di Francesco Mochi conservato nella Cattedrale umbra. Sul terreno del Luigi Muzi, dove nel dicembre scorso s’imposero per 3–0, i valdarnesi si presenteranno senza lo squalificato portiere Conti e gli infortunati Farini, Nannini e Franco, ai quali si è aggiunto in extremis il mediano Picchi, afflitto da un risentimento ad un tendine.