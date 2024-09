La Roma ribalta il Venezia finisce 2-1 all' Olimpico

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 29 settembre 2024) AGI - Una bruttaper oltre un'ora salva la pelle nel finale di gara,ndo con cuore e carattere un buon Venezia per 2-1. All'decidono i gol dei due centrocampisti Cristante e Pisilli (il primo in Serie A e in maglia giallorossa per il giovaneno), che rendono vano il momentaneo vantaggio di Pohjanpalo a ridosso dell'intervallo. Secondo successo di fila in campionato per la squadra di Ivan Juric, ora a 9 punti in classifica, mentre gli uomini dell'ex Eusebio Di Francesco, dopo il successo con il Genoa, rimediano un altro ko restando a quota 4. Pochi minuti sul cronometro e gli ospiti danno subito i primi segnali a unatroppo molle: Svoboda calcia dalla distanza impegnando Svilar in tuffo, mentre qualche istante più tardi ci prova anche Oristanio con un mancino bloccato a terra dal portiere.