Jurassic World Rebirth | grandi novità sul nuovo film della saga

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 29 settembre 2024) Il produttore diha svelatoriguardanti ilche arriverà nel 2025 Con l'intenzione di riportare in auge l'iconico franchise con una nuova direzione,ha ricevuto un aggiornamento incoraggiante dal produttore Frank Marshall. Ilriprenderà cinque anni dopo gli eventi di Dominion e vedrà i dinosauri costretti a vivere in ambienti equatoriali soleggiati dopo non essersi adattati al clima del pianeta. Inoltre, vedrà una squadra di mercenari e scienziati a caccia di materiale genetico per produrre un farmaco salvavita per gli esseri umani. Scarlett Johansson guida il cast diinsieme a Jonathan Bailey, Rupert Friend, Mahershala Ali, Ed Skrein e Manuel Garcia-Rulof, tra gli altri.