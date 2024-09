Io sono nessuno 2 con Bob Odenkirk ha appena ricevuto un importante aggiornamento sulle riprese

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 29 settembre 2024) Io2 con BobhaunBobavrà anche più di 60 anni, ma questo non gli ha impedito di fare film d’azione cheun successo di critica e di pubblico. Io non(Nobody), il film del 2021 di cuiè protagonista insieme a Connie Nielsen e Christopher Lloyd, è stato un tale successo da ricevere immediatamente un sequel che haun. Sul suo profilo personale di Instagram, il regista di Io2 (Nobody 2) Timo Tjahjanto ha annunciato che ledel sequel diretto daterminate. Il film è atteso nelle sale il 15 agosto 2025, dando al team di post-produzione quasi un anno per ritoccare gli effetti visivi e assicurarsi che tutto sia all’altezza.