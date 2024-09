Grandine a Pavullo | strade imbiancate come con la neve

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024)(Modena), 29 settembre 2024 –fosse. E’ la fotografia 'invernale' che hanno restituito questa mattina alcune zone del nostro Appennino, daa Sestola, colpite nella notte da una forte perturbazione, dove il paesaggio è stato ricoperto da un insolito tappeto bianco. Tra le località più colpite Gaianello, Monzone, Camatta e Renno, ma anche Piantacroce: fortunatamente, nonostante l'accumulo fosse abbondante, i chicchi erano di piccole dimensioni e non sarebbero stati quindi registrati danni ingenti, seppure durante la notte alcunesono risultate essere difficilmente percorribili per via dell’accumulo di ghiaccio.