Eccellenza Il Montefano insegue il riscatto a Montecchio

(Di domenica 29 settembre 2024) "Siamo reduci da un risultato negativo e affrontiamo una squadra forte su un campo difficile dove proveremo a fare la nostra partita". Luca Manisera, allenatore del, pensa al match di oggi in casa del K SportGallo. "Dobbiamo fare meglio – aggiunge – la fase difensiva, concedere meno spazio dietro la linea difensiva come non abbiamo fatto contro Fabriano Cerreto, e se dovessimo avere il possesso del pallone dovremo gestirlo con maggior serenità . Ci attende un avversario che al completo è tra le migliori espressioni tre del campionato". In settimana si è fatto anche un lavoro psicologico sui giocatori per superare l’amarezza della sconfitta interna. "Noi siamo una squadra in costruzione e possiamo avere momenti estremamente positivi ma anche negativi, ecco dobbiamo essere pronti e abili a gestirli.