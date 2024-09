Berlusconi | Ronzulli ' celebrarlo con francobollo tiene vivo ricordo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Roma, 29 set. (Adnkronos) - “Caro dottore, oggi è il suo compleanno e sono certa che da lassù non vuole vedere facce tristi ma gioiose nel ricordarla. Cercheremo di accontentarla ma non sarà facile: ci manca tanto, quaggiù! E oggi, nel giorno del suo compleanno, questo è un omaggio a ciò che è stato e a ciò che ha rappresentato per l'Italia, come imprenditore, come uomo di sport, come uomo di Stato. Celebrarla con questoè il modo per mantenereil suo, la sua storia, la sua immagine, il segno incancellabile che ha lasciato in tutti noi e nel Paese che così tanto amava. Buon compleanno!”. Lo scrive sui social, la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia, postando la foto delcelebrativo.