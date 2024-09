Basta violenze Non una di più Alla marcia sfila anche il questore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Ildi Monza ringrazia i carabinieri "per l’impegno quotidiano contro la violenza sulle donne" e ricorda che "il cambiamento deve essereculturale". Ieri, a Vimercate, Salvatore Barilaro hato insieme ai sindaci della zona, al presidente della provincia Luca Santambrogio e alle associazioni a “Non una di più“, il corteo di Agende rosse per "direa un fenomeno odioso". Seconda edizione per l’appuntamento nel centro storico di Vimercate, ma ancora più sentita dopo lo stupro della barista, a luglio. Uno choc per tutti, contro il quale si è levata una voce unanime: "Nobarbarie". Hannonogli studenti, protagonisti dell’evento, insieme a Piera Aiello, la testimone di giustizia che da 30 anni si batte contro la mafia. È lei che ha incitato i ragazzi "a mettere da parte i cellulari per parlare di più con i genitori e gli amici".