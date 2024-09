Baking Party | tra tradizione e innovazione per celebrare le radici culturali di Vertova

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 29 settembre 2024) L’amministrazione comunale di, in collaborazione con GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, presenta “: storie che nutrono la comunità”, un evento che combina arte contemporanea e tradizioni culinarie locali, con l’obiettivo offrirle non solo alla comunità dima anche a un pubblico più ampio, al fine di conoscere e promuovere il patrimonio culturale dioltre i suoi confini, nonché di rinsaldare i legami tra i cittadini. L’evento, che si svolgerà sabato 5 ottobre alle ore 12 al Centro Culturale Testori (ex Covento) – Circolo degli anziani, si propone di attrarre visitatori e curiosi, permettendo loro di scoprire il patrimonio culturale e gastronomico del nostro paese attraverso un’esperienza unica che combina arte, storia e cucina.