Villasanta cannabis coltivata nel giardino del condominio | arrestato 46enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024)(Monza e Brianza), 28 settembre 2024 – Nel giardinetto condominiale c’era il suo business alternativo, ben occultato in modo che vicini curiosi non potessero scoprire il suo segreto. Un piccolo fazzoletto di terra in uso esclusivo in un. E in effetti lì dentro lui non ci coltivava rose e gerani, e nemmeno qualche pomodoro o zucchina, ma invece che il suo orto aveva deciso di metterci la sua piantagione di droga personale. Sei piante diindica alte due metri, molto rigogliose. Ideali per produrre hashish e marijuana. Oltre a diverse piantine in vasetto – una dozzina – già pronte per andare a sostituire quelle più grandi quando sarebbero state tagliate. Per portarle via, quando le hanno scoperte, i carabinieri della Compagnia di Monza hanno dovuto riempire un furgone equivalente per dimensioni a un Ducato.