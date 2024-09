Un passato doloroso che torna alla luce

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 28 settembre 2024) Bruxelles, 27 set. (askanews) – In Belgio, il Papa ha incontrato le vittime di violenze sessuali commesse da ecclesiastici, ma un’altra questione scuote da anni la Chiesa belga, le cosiddette adozioni forzate: bambini sottratti alle madri con la complicità delle suore. È successo a Lieve Soens, adottata da una coppia belga subito dopo la sua nascita nel 1974 in una clinica di Dunkerque (Francia settentrionale). La donna, 50 anni, sta cercando di capire in quali condizioni la sua madre biologica, all’epoca adolescente, fu portata a Dunkerque da suore belghe provenienti da Lommel – a più di 200 chilometri di distanza – per dareuna bambina che non avrebbe mai più rivisto.