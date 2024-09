Ultime Notizie Roma del 28-09-2024 ore 18 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 28 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Ester in apertura di sbollire stato ucciso Ieri nell’ attacco aereo a Beirut non ci arriva dall esercito israeliano e tacchi di Israele in Libano continuano in risposta ad almeno 5 raggi provenienti dal territorio libanese e la maggior parte dei quali è stata intercettata nella notte sono proseguiti ride su Beirut che hanno colpito Tra l’altro impianti di produzione di armi di hezbollah Israele stato costretto a difendersi su 6 fronti sostenuti dall’iran e se c’è attaccatevi colpiremo Tirana condannato l’attacco israeliano a Beirut conflitto in Ucraina continuano gli attacchi russi assumi a seguito di un bombardamento tutto con droni in un ospedale locale 6 persone sono morte 10 persone rimaste ferite lo riporta il servizio di stampa della polizia a seguito del primo attacco una persona è morta e diversi ...