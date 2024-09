Ufficiale nuova partnership tra il Napoli e Maneki | tutti i dettagli belle notizie anche per i tifosi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 28 settembre 2024) La SSCha annunciato unacommerciale con, azienda nel campo delle criptovalute:e come può essere sfruttatadaiazzurri. Importante novità per il, che ha siglato unacommerciale. La dirigenza azzurra, infatti, è sempre attiva per legarsi a nuove collaborazioni che possano agevolaregli stessi. L’ultimo accordo è quello con, azienda leader nel campo della criptovalute., siglato un accordo diconAttraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, è la stessa SSCa presentare lacollaborazione commerciale.