Udinese-Inter 1-2 al 45? | flash Frattesi… Poi si sblocca il capitano!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024) Termina sul punteggio di 1-2 il primo tempo di, sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti VANTAGGIO– Parte benissimo l’, che ci mette una manciata di secondi a trovare la rete del vantaggio: bel recupero palla a centrocampo, la sfera finisce a Darmian che lanciaFrattesi in campo aperto, diagonale sporco con il destro che non lascia scampo a Okoye e vale lo 0-1. I nerazzurri sembrano in palla, e parecchio, tanto da creare diverse occasioni da gol. Ma tutte sprecate. La prima al nono minuto, quando Calhanoglu mette una palla per Lautaro Martinez che tutto solo, di testa, manda a lato a due passi dal portiere. Poi al 20?, quando Thuram vince uno scontro fisico con Kabasele e riesce a tirare, è bravo però Okoye in uscita a deviare con il corpo.