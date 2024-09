SOCIAL – Rafael Leao celebra il goal di Ronaldinho nel derby Il post

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 28 settembre 2024)rimane ancora in clima: ilchee il suo centro contro l’Inter nel 2008 L’euforianon finisce per l’esterno portoghese. L’ex Lilleildel fenomeno brasiliano, unspeciale perchè arrivato proprio contro l’Inter nel 2008, proprio il 28 settembre. Un riconoscimento verso un giocatore entrato negli annali non solo dei rossoneri ma soprattutto del calcio mondiale. Rafa fa percepire sempre più entusiasmo dopo lo sprintche ha ridato ossigeno alla squadra di Paulo Fonseca, e gli effetti sono evidenti. Ora l’ambiente sembra tutto un altro e questodel portoghese fa presagire la sua voglia di tornare a segnare e decidere. Milan, Rafasui: ora i tifosi aspettano luiildinel