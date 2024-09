Simone Del Sere | le voci del Mediterraneo a Santissima Annuziata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Firenze, 28 settembre 2024 - Le forme dell'uomo nel mondo.lontane, sempre presenti, legate al dramma delle guerre e delle migrazioni, al dolore di vite spezzate, sepolte a migliaia nel cuore del: non è un caso quindi che la mostra diDel, "Ledel", venga inaugurata in anteprima proprio domani al Chiostro Grande della Basilica diAnnunziata, dove si terranno le celebrazioni in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato.