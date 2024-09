Sicurezza idrogeologica l’assessora Monni | Sul consumo di suolo serve un cambio di passo

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 28 settembre 2024) FIRENZE –, un interrogativo al vertice delle preoccupazioni della Regione Toscana. Anche di questo si è parlato il 27 settembre nella sede di Coldiretti Toscana e Caict al convegnodi: il costo per la società alla presenza delalla protezione civile e difesa delMonia, nell’affermare che ildiha reso più fragile il territorio, ha ribadito il valore della legge regionale numero 65 che tiene insieme sviluppo e sostenibilità proteggendo il territorio da urbanizzazioni che non è più possibile reggere e sostenere. “La Regione e il paese – ha detto– sono in estrema difficoltà. Siamo una regione fragile, le cui fragilità si sono acuite per l’opera dell’uomo, ma anche per i cambiamenti climatici.