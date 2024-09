Runjaic | Udinese e Inter hanno proposto calcio offensivo Ma troppe occasioni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024) Kostasi è espresso al termine dell’incontro tra. Queste le parole da lui pronunciate. IL PENSIERO – Kostasi è pronunciato a DAZN nel post-partita di: «Due facce della medaglia. Da un lato c’è il fatto che abbiamo presentato una proposta offensiva, dall’altro ci sono state le difficoltà in difesa. Siamo stati bravi a tornare in partita in diverse, ma abbiamo concesso opportunità troppo facili».sull’andamento diLA SFIDA –ha proseguito parlando dell’andamento dell’incontro: «Sappiamo che l’è una delle squadre con il maggior livello di possesso. Penso che l’abbia fatto molto bene, ma il secondo gol non sarebbe dovuto succedere. Il sistema non è la cosa importante. Noi oggi abbiamo cambiato spesso, tuttifatto bene.