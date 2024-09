Patente a crediti obbligatoria dal 1 ottobre CNA Campania Nord incontra imprese e lavoratori autonomi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSaràdal prossimo primolaper tutti lee iche operano su un cantiere edile (la misura riguarda non solo chi si occupa di opere edilizie): lo rende noto CNAche evidenzia con rammarico come la richiesta di proroga avanzata dalla Confederazione sia stata respinta dal governo. La misura, sulla quale CNA è espresso sempre forti dubbi, investe in maniera trasversale il mondo dell’edilizia, del serramento, degli impiantisti e delle ditte di pulizia in quanto sono obbligati ad essere in possesso della certificazione un numero vastissimo di. Dovranno essere in possesso della certificazione le ditte di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento.