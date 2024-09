Niente turnover serve la vera Dea Gasperini vara il tridente pesante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) L’Atalanta stasera a Bologna cerca punti per risalire in zona Champions. Nell’anticipo serale del Dall’Ara, alle 20.45, si affrontano due squadre protagoniste finora di un avvio sotto tono in campionato, entrambe a 6 lunghezze. Emiliani partiti malissimo, con un solo punto in tre giornate, poi risaliti nelle ultime due trasferte lombarde con il pareggio in extremis a Como e la vittoria a Monza. Bergamaschi discontinui: due vittorie e tre sconfitte con 11 gol incassati. Partita che può già rappresentare un primo snodo stagionale nella corsa europea, tra due formazioni attese mercoledì da impegnative trasferte in Champions: sulla carta proibitiva quella del Bologna ad Anfield Road in casa del Liverpool. Più abbordabile quella dell’Atalanta che a Gelsenkirchen affronterà gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, che nella prima giornata hanno pareggiato proprio al Dall’Ara.