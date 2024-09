LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2024 in DIRETTA | quattro giri al termine situazione ancora tranquilla

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.04 Qualche scaramuccia tra Riejanne Markus e Justine Ghekire, nel gruppo iniziano a scaldarsi gli animi. 14.02 Il gruppo paga 33? dalle battistrada al passaggio sul traguardo. 14.00 Le atlete transitano per la prima volta sulla linea del traguardo.alla conclusione. 13.58 110 km al traguardo. 13.56 Nel gruppo si formano i primi tronconi, intanto si mantiene sui 30? il margine delle battistrada sul gruppo. 13.53 Ripresa Eric, il gruppo si trova a poco più di 20? dalle prime tre. 13.51 Terminato l’ultimo strappo del circuito, ora discesa prima di transitare per la prima volta sulla linea del traguardo. 13.49 Attacco di Jelena Eric (Serbia). 13.46stabile: ora il gruppo non guadagna più sulle tre atlete al comando. 13.43 120 km al traguardo. 13.40 30? di ritardo per il gruppo.