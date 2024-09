Juventus Douglas Costa | Thiago Motta un top mi fa venire nostalgia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024)non ha dimenticato la. L’esterno brasiliano, ora in forza al Sydney, ha parlato dei bianconeri in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: “Ladimi fa. Dimi ha parlato Leo Sena, che lo ha avuto come allenatore allo Spezia, mi ha detto che è un tecnico top”.ha anche rivelato un suo grande rimpianto: “La Champions League, eravamo fortissimi Ladeve sempre lottare per vincere”. Infine, un pensiero su Yildiz: “Ha un talento incredibile e una tecnica da brasiliano. Mi piace sia come si muove in campo e sia come si comporta con i tifosi”.: “un top, mi fa” SportFace.