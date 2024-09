Io non sono il compagno | gelo in studio ad Affari tuoi De Martino costretto a intervenire

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) La puntata diandata in onda venerdì 27 settembre è stata dominata dalla simpatia di Alice, la concorrente della Toscana, che ha portato a casa 100.000 euro con la regione fortunata. Una partita difficilissima che però si è chiusa in modo inaspettato e che di fatto ha alimentato la striscia positiva di vittorie di peso in questa stagione che vede al timone del gioco dei pacchi Stefano De. Ma nel corso della puntata è stato protagonista anche lui, Nuri, ildi Alice. La ragazza toscana lo ha presentato così: "Per me è il, lui ha un'altra opinione". I due siconcosciuti in palestra e Nuri ha tirato in mezzo De: "Volevo imitarti e raggiungere il tuo livello artistico". Subito è arrivata la risposta del conduttore: "Io non faccio più niente. Niente acrobatica aerea, faccio solo roba terrestre".