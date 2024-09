Horizon il ritorno del grande cinema americano

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 28 settembre 2024) Roma, 28 set – La storia dell’umanità è piena di progetti nati da un’urgenza personale che di base si sapeva fossero destinati ad un sicuro fallimento nell’immediato. Ma che, con il tempo, avrebbero ottenuto il meritato riconoscimento. Uno di questi, ne sono certo, sarà il caso della mastodontica operatografica: An American Saga. Una realizzazione ideata, scritta, diretta, prodotta ed interpretata da Kevin Costner. Un western vecchio stampo Cosa infatti ci può essere di meno attraente per ilpubblico nel 2024 di un western vecchio stampo destinato alschermo e diviso in quattro capitoli di tre ore l’uno, nell’epoca in cui la soglia di attenzione si misura in media sulla lunghezza di un video di TikTok? Costner ha sempre amato e bazzicato nelle sue pellicole il territorio del Far West.