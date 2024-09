Ho sventato due truffe del finto incidente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) ARGENTA Nel giro di pochi mesi ha subito il secondo tentativo di truffa con la tecnica del "carabiniere". E, ancora una volta, ha consentito l’arresto del malvivente di turno da parte di veri militari dell’Arma. Protagonista della vicenda una signora di Argenta che, giovedì, ha ricevuto la telefonata sul numero fisso di casa da parte di un sedicente carabiniere: "Come nell’occasione precedente – racconta la signora – la voce all’altro capo della cornetta mi "ha informato" che mio marito aveva provocato un, in cui aveva investito una donna anziana e che era stato arrestato. E che per il rilascio occorreva una cifra di 7.500 euro".