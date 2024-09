Endless Love replica puntata 28 settembre 2024 in streaming | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 28 settembre 2024) Triplo appuntamento oggi – sabato 28– con la soap turca(Kara Sevda). Ecco iper rivedere gli episodi 227, 228 e 229 in. Kemal minaccia Hakan di far pubblicare un articolo compromettente se il commissario non gli fornirà i filmati del finto rapimento di Galip. Emir mette alla prova Nihan sospettando che ci sia qualcosa tra lei e Kemal. La confidenza tra Leyla e Ayhan cresce, e lui cerca ogni scusa per andare a trovarla. Hakan incontra il giornalista che ha pubblicato la notizia della gravidanza di Asu e gli fa confessare il nome della persona che ha chiesto di diffondere quella notizia, ovvero Emir.