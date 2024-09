Disco Club Paradiso concerto in San Biagio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) CENTO Dopo la grande ospitata sul palco del Cento Carnevale d’Europa, itornano ad esibirsi a Cento, stasera alle 21 all’oratorio di Sanper la Festa di San Michele, copatrono della città. Talenti che partiti da queste zone, hanno conquistato il pubblico, riscuotendo un grande successo a XFactor: Leonardo Bergonzoni di San Giovanni in Persiceto, Simone Murineddu di Crevalcore e il centese Giacomo Semenzato al sax. Jacky Sax, che spettacolo sarà? "Faremo ascoltare i nostri inediti, i nuovi brani dell’album sullo stile dj set e alcune cover che avevamo fatto a XFactor che ci hanno seguito in questi anni". Dopo l’esibizione al carnevale, tornate a Cento con la festa di San Michele in San: che effetto fa una casa? "Tornare a Cento è sempre bellissimo, specialmente per il fatto che ci vivo e sono nella mia zona.