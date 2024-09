Ciclismo l’Italia non vince il Mondiale dal 2008 A Zurigo l’obiettivo è un buon piazzamento

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) Sedici, lunghi anni., la nazione più titolata della storia dei Mondiali di, è a secco della maglia iridata più importante ormai da sedici anni. E, detto in maniera abbastanza onesta, non sembra che le cose possano cambiare in questo 2024 a, a meno di incredibili ribaltoni. Il successo deldi Alessandro Ballan lo ricordiamo ancora tutti. Uno scatto secco, bruciante dopo essere entrati negli ultimi due chilometri di corsa, con il ragazzo di Castelfranco Veneto che andò are la corsa più importante della sua carriera e piazzandoancora una volta in cima al mondo ciclistico, con il terzo trionfo iridato in fila dopo i due di Paolo Bettini. Sembrava l’inizio di una nuova età dell’oro, e invece non è arrivata.