Che reazione avrebbe il Joker di Joaquin Phoenix davanti a Batman? Todd Phillips ne ha un’idea

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 28 settembre 2024): Folie à Deux sta per debuttare nei cinema, proseguendo il viaggio di Arthur Fleck/). I film dipresentano un legame unico con il più ampio mito DC, con ruoli di supporto per personaggi come Harvey Dent (Harry Lawtey), meglio conosciuto per il suo alter ego Due Facce. Il coinvolgimento distesso è stato raro e sporadico, a parte una breve apparizione di un giovane Bruce Wayne (Dante Pereira-Olson) nel primo film. In una recente intervista con IGN, il regista del franchiseha rivelato quale potrebbe essere ladi Arthur a una versione completamente formata di. “Penso che Arthur sarebbe in soggezione di fronte al maschio alfa che è. Davvero. Penso che Arthur lo guarderebbe e lo apprezzerebbe“, ha spiegato. “ Ne sarebbe in soggezione.