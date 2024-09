Behrami | Capisco le scelte dell’Inter Calhanoglu non pienamente in forma

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024) Valonsi è espresso prima dell’incontro tra Udinese e Inter. Queste le parole da lui pronunciate. IL PENSIERO – Valonha parlato a DAZN nel pre-partita della sfida tra Udinese e Inter: «L’Inter deve dare una sterzata al suo campionato, dato che a parte il match contro l’Atalanta non ha mai dato la sensazione di poter essere la protagonista che tutti ci aspettavamo. Si tratterà di una partita non semplice sotto tutti i punti di vista. Comunque, questo è un campionato atipico. Si può tornare subito in corsa grazie a una prestazione importante».su Udinese-Inter e lo stato di! LEha proseguito esprimendosi sulle decisioni di Simone Inzaghi per la partita contro l’Udinese: «Chiaramente, nell’immaginario di un calendario questa era la gara in cui fare rotazioni. Ma per come si è messo il campionato è giusto fare queste