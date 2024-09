Basket Serie A inizia il campionato con Reggio Emilia-Trento Trapani-Bologna e Sassari-Scafati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 settembre 2024 – A una settimana dalla Supercoppa che ha visto trionfare l’EA7 Emporio Armani Milano in quel di Casalecchio di Reno, ildiA didiA è pronto a salpare. La prima palla a due della nuova stagione sarà sabato sera alle 19.30, al Pala Bigi di, e darà il via al match tra la Unahotels padrona di casa e la Dolomiti Energia(il match sarà trasmesso in diretta su DAZN, reduce dal ko in volata all’esordio in Eurocup (ai bianconeri non sono bastati i 32 punti del neoarrivato Jordan Ford). Due squadre che in estate hanno rinnovato profondamente i loro roster (basti pensare cheha cambiato ben otto giocatori esei) ma che puntano comunque a un posto nella griglia delle prime otto.