Baskérs L’obiettivo è chiaro e ambizioso

(Di sabato 28 settembre 2024) Obiettivo dichiarato, significativo e, ma anche palese delle ambizioni della società, quello deiForlimpopoli che dopo essere stati sconfitti nella finale promozione per la B 1-2 da Reggio Emilia nel giugno scorso ora puntano "a fare meglio dell’anno passato", come conferma il confermatissimo allenatore Alessandro Tumidei, per tutti ‘Paxson’. E ovviamente migliorare un approdo in finale significa una sola cosa: vincerla la finale ed essere promossi. Per cercare di riuscire a centrare, il progetto ed il percorso estivo del coach e della dirigenza di Forlimpopoli è stato quello "di inserire in un gruppo già importante giocatori che possano essere funzionali alla squadra e la possano consentire di conseguenza migliorare", spiega l’allenatore.