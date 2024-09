Attacco sono guai Out Pesaresi e Alonzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Senza centravanti la Vigor cambierà volto. Questa mattina, al termine della rifinitura, mister Aldo Clementi scioglierà ogni dubbio. Le voci che si stanno rincorrendo in queste ore non fanno ben sperare, salvo sorpresealzeranno bandiera bianca. Se per l’attaccante di Frascati non cimai state possibilità di recupero a causa della distorsione al ginocchio rimediata ad Agnone domenica scorsa, in occasione della gara contro l’Isernia, qualche flebile speranza su Denisc’è. Ma il capitano è alle prese con un forte mal di schiena e non si è mai allenato. Ecco allora che mister Aldo Clementi potrebbe, al momento il condizionale è d’obbligo, trovarsi senza centravanti, senza i due cardini dell’, fisici e sempre disposti a sacrificarsi per tenere alta la squadra.