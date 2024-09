Alice Campello si trasferisce a Milano | decisione presa perché Morata e i figli siano vicini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024)lascia Madrid per tornare in Italia, suo paese natale, trasferendosi a. L’ex compagna di Alvarolo ha annunciato con una frase pubblicata sui social: “Nuovo inizio”. La modella e imprenditrice italiana ha spiegato che laè stataper fare in modo che ipossano vivere vicino al padre, impegnato nel capoluogo lombardo dopo aver firmato con il Milan. Nella giornata di ieri, il calciatore spagnolo ha potuto festeggiare insieme ai quattroil successo ottenuto nella gara contro il Lecce, che lo ha visto andare in rete per l’1-0.sie iSportFace.