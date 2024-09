Aics Forlì Di Lorenzo alla guida dei giovani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Un’altra avventura per Giampaolo Di. Infatti dopo vent’anni di militanza fra A, A2 e B e, una volta appese le scarpette al chiodo, 15 stagioni come allenatore fra B e A2, l’ex talentuoso playmaker napoletano classe 1968 affronta forse la stagione più particolare della sua carriera: allenare l’, una squadra di ragazzini che parteciperàserie D, che oggi si chiama DR1 (Divisione Regionale 1). Il campo di casa sarà il Villa Romiti. Non più professionisti maa cui insegnare la tecnica e la tattica del basket, sapendo che l’approccio e l’atteggiamento dovranno per forza essere diversi. Dopo aver vinto nella scorsa stagione il campionato di Promozione, ‘Dilo’ è salito in sella e si cimenterà in una D per certi aspetti misteriosa: "Il campionato non lo conosco, me lo spiegheranno i ragazzi.