Aeronautica Militare Balloon Cup nei cieli di Piacenza | i dettagli dell' iniziativa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 settembre 2024 – Mongolfiere italiane e internazionali punteggeranno idel piacentino il 12 e il 13 ottobre: sarà una competizione unica in Europa, che vedrà confrontarsi i massimi esperti di volo con queste particolari apparecchiature. L’è stata ideata da Difesa Servizi in collaborazione con l'e Aeroclub Pavullo, supportato da Aeronord Aerostati e patrocinato dal Ministeroa Difesa. L’evento La manifestazione è a tutti gli effetti una competizione sportiva di alto livello che garantirà grande visibilità internazionale ai piloti di mongolfiere a gas e ad aria calda, in forza alle diverse federazioni nazionali, che si impegneranno in gare di precisione e distanza. I tempi e gli spostamenti saranno monitorati grazie alle più recenti tecnologie di tracciamento.