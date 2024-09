Warhammer 40000 Space Marine 2 si aggiorna con tanti FIX

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di venerdì 27 settembre 2024) Dopo l’annuncio di nuovi contenuti in arrivo per40,0002, il team di sviluppo ha rilasciato un corposomento, il quale mira a risolvere numerose problematiche, apportando fix e modifiche varie, oltre naturalmente migliorie all’esperienza di gioco.– Gamerbrain.netNuove Funzionalità Hub Sparring Arena: La Battlebarge ospita ora una nuova arena dedicata agli scontri PvP amichevoli. Disponibile nelle modalità Operazioni e Eternal War, questa arena consente ai giocatori di sfidarsi senza la pressione del matchmaking casuale. Supporto Ultrawide per PC: Finalmente, il gioco supporta i monitor ultrawide, offrendo un’esperienza visiva migliorata per i giocatori su PC. Modalità Privata per Operazioni: Ora puoi giocare in modalità Operazioni in solitaria con i bot o con un amico, evitando di essere inserito in partite casuali.