Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2024 ore 20:30 (Di venerdì 27 settembre 2024) Viabilità DEL 27 SETTEMBRE 2024 ORE 20.20 SARA SPANO’ BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA SUL RACCORDO ANULARE LA CIRCOLazioNE STA TORNANDO REGOLARE PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA FLAMINIA E PIU AVANTI TRA VIA ANAGNINA E VIA APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA DA Roma PER UN VEICOLO IN PANNE TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA CODE ANCHE SU VIA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E MONTE ROTONDO SCALO IN DIREZIONE RIETI INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO NEL FINE SETTIMANA LA CIRCOLazioNE FERROVIARIA TRA Roma E GUIDONIA E TRA Roma E TIVOLI VALLE DELL’ANIENE SARA INTERRROTTA PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI RADDOPPIO DELLA LINEA PREVISTO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2024 ore 19:15 - VIABILITÀ DEL 27 SETTEMBRE 2024 ORE 19. 05 SARA SPANO’ BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA ... romadailynews
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