Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2024 ore 20 | 30

(Di venerdì 27 settembre 2024)DEL 27 SETTEMBREORE 20.20 SARA SPANO’ BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SUL RACCORDO ANULARE LA CIRCONE STA TORNANDO REGOLARE PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA FLAMINIA E PIU AVANTI TRA VIA ANAGNINA E VIA APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA DAPER UN VEICOLO IN PANNE TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA CODE ANCHE SU VIA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E MONTE ROTONDO SCALO IN DIREZIONE RIETI INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO NEL FINE SETTIMANA LA CIRCONE FERROVIARIA TRAE GUIDONIA E TRAE TIVOLI VALLE DELL’ANIENE SARA INTERRROTTA PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI RADDOPPIO DELLA LINEA PREVISTO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI.