Università Roma Tre con #Leaf torna ‘Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici’

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 27 settembre 2024) (Adnkronos) – L’e la ricerca scientifica per tutti. Oggi, venerdì 27 settembre 2024Tre la 'Nottedeiricercatrici', l’evento che da anni celebra la scienza e la ricerca con una serie di attività interattive, visite ai laboratori di ricerca, mostre, laboratori per i più piccoli, approfondimenti per L'articoloTre, condeiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.