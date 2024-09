Un sabato di festa per l’inaugurazione di tutta la M4

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) Taglio del nastro, il 12 ottobre, per l’intera Metropolitana 4. La linea Blu correrà da Linate a San Cristoforo, lungo un tracciato di 15,2 chilometri scanditi da 21 fermate, incrociando la rete ferroviaria e altre tre linee metropolitane: la 1, la 2 e la 3. Sarà una giornata diper la città con musica, eventi e spettacoli nei quartieri, nei mezzanini della nuova metropolitana, nei cinema e nei teatri dislocati lungo il tracciato della nuova linea. In particolare, in superficie, alle fermate di Coni Zugna, California, Bolivar, Gelsomini e Segneri, grazie alla collaborazione con il Municipio 6, si terranno attività sportive a cura delle associazioni dilettantistiche di zona, giochi cooperativi e laboratori creativi.