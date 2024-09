Traffico Roma del 27-09-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità su carreggiata a via del Foro Italico a causa di lavori tra via Salaria viale di Tor di Quinto In entrambe le direzioni possibili i disagi sul posto all’Euro al via da oggi fino a domenica a buon compleanno Boing per la chiusura temporanea di viale Europa tra viale Tupini e viale Pasteur nelle due direzioni deviazioni per le linee bus sempre da oggi fino al 30 settembre chiusa via dei Castani per la manifestazione Centocelle Street Food a tra Piazza dei Mirti e via degli Aceri anche qui deviazioni per le linee bus della zona al via da oggi lavori di potatura su via di Torrevecchia dove si viaggia su carreggiata a ridotta tra via di Boccea & via dei Casali di Torrevecchia di termine dei lavori è previsto per il 15 novembre al Circo Massimo partono i 6 appuntamenti con la musica di David Gilmour i ...