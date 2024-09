Subito sold out a Bologna una data del Cremonini Live 25 | corsa agli ultimi biglietti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 - Lo attendevano da tempo: oltre 300milavenduti in sole sei ore dall'apertura delle prevendite per il tour di Cesare. GiĂout la secondaallo stadio Dall’Ara didel 20 giugno. Sotto le Due Torri resta disponibile l'altra, quella del 19 giugno,quindi ai: sono infatti pochi quelli ancora disponibili anche per il primo concerto in programma al Dall’Ara. Una partenza di successo per il "25” annunciato sui social con un conto alla rovescia e atteso giorno dopo giorno dai follower. Le date del tour sono in tutto 10: 8 giugno Lignano, 15 giugno Milano, 19 giugno, 20 giugno, 24 giugno Napoli, 28 giugno Messina, 3 luglio Bari, 8 luglio Padova, 12 luglio Torino, 17 luglio Roma. La caccia ai, con le prevendite, è giĂ scattata su tutte le piattaforme.