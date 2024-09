Sinner trova il russo Safiullin al secondo turno di Pechino | 2-0 i precedenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) Prosegue la difesa del titolo in Cina per Jannik, che dopo aver debuttato con una vittoria in rimonta ai danni di Nicolas Jarry affronta ilper un posto nei quarti di finale. I giocatori che possono pensare di impensierire sul veloce il numero uno del mondo sono pochi enon è tra questi, ma ogni match a storia a sé e l’azzurro dovrà sudarsi la vittoria sul campo. Scenderà nuovamente in campo verso le 9 italiane – terzo match dalle 5 sul campo principale – e sfiderà per la terza volta in carrieraha trionfato per la prima volta in Atp Cup nel 2022 e poi a Wimbledon lo scorso anno. Non sorprende dunque che parta ampiamente favorito. Jannik ha vinto gli ultimi 12 match giocati e nell’Atp 500 dicerca il tris dopo i titoli conquistati a Cincinnati e New York (US Open).