Parco Adda Sud tutto in una app Mappe percorsi luoghi e osterie La motonave è pronta a salpare

(Di venerdì 27 settembre 2024) E’ stata annunciata ieri la nuova app delSud. Già disponibile gratuitamente per Android e iOS, l’applicazione consente di vedere e percorrere, in maniera simile a come funziona Google Maps, tutti i principalidelpresenti nel Lodigiano e non solo, arrivando fino al cremasco. L’app ha lo scopo di mettere insieme tutte le informazioni delper aumentarne la fruizione, segnalandodi interesse naturale, storico-culturali e le principali attività economiche, come ristoranti e. Attualmente si stanno ancora aggiungendo informazioni; ad esempio mancano alcuni esercizi commerciali, ma è proprio pensata per essere un work in progress continuo, in cui verranno aggiunte pian piano nuove info.