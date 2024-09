Pallamano A Gold Macagi Cingoli al PalaQuaresima arriva il Brixen vice campione d’Italia

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 27 settembre 2024) La squadra allenata da Izzo, con l’ex Arcieri, è reduce da due sconfitte consecutive in campionato. Naghavialhosseini: “Aspettiamo i nostri tifosi al palazzetto per questa bellissima partita”, 27 settembre 2024 – Latorna in campo in Serie Adi. La squadra di Palazzi, infatti, domani, sabato 28 settembre, affronta in casa i-campionidel, detentori di Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Sebbene il roster di Izzi sia uno dei più attrezzati della categoria, viene da due sconfitte consecutive contro Pressano e Siracusa. I cingolani, invece, sono reduci dalla pausa forzata causata dagli impegni europei dell’Alperia Merano. “Sarà una bellissima partita – spiega Naghavialhosseini – e invito i nostri tifosi a venire a sostenerci”.