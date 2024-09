Ondate di calore con più alberi si limitano i rischi di morti premature

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 27 settembre 2024) 2023. I decessi legati al, in Europa, sarebbero stati circa 50.000. Una cifra che deve mettere in guardia anche perché per il vecchio continente lo scorso anno è al secondo posto nelle graduatorie del grande caldo. Non solo. Il “Climate Change” preoccupa anche alla luce del fatto che l’Europa si sta “riscaldando” più velocemente rispetto ad altre aree. Dall’analisi che presenta questi dati, apparsa su Nature, emerge come il bilancio dei decessi per la calura potrebbe essere ben più negativo, crescendo anche fino all’80%, se non si fossero poste in atto strategie mirate di adattamento ambientale. La ricerca, condotta associando dati di temperatura e mortalità in 823 regioni di 35 paesi europei, preoccupa. Ma soprattutto propone l’importanza e l’urgenza di porre in atto contromisure mirate.