Notte europea della ricerca Uniamo lancia tema Giornata mondiale 2025

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 27 set. (Adnkronos Salute) - Ildelle malattie rareè 'Persone con malattia rara e'. Lo annuncia, in occasionedeitori,, la Federazione italiana malattie rare. L'obiettivo dell'ente di rappresentanzacomunità dei malati rari in Italia, composta da oltre 2 milioni di persone - spiega una nota - è riempire il mese di febbraio con iniziative di sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale. Per questo, in qualità di coordinatore nazionale, effettua una vera e propria 'chiamata alla partecipazione': università e scuole, istituti di, reti ospedaliere, associazioni di pazienti, enti del terzo settore, aziende pubbliche e private, singoli individui (tori, docenti, pazienti, caregiver ecc.