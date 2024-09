Musetti-Bu in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Pechino 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) Lorenzoaffronterà Bu Yunchaokete nel secondo turno dell’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. Reduce dalla finale raggiunta a Chengdu, il tennista azzurro ha debuttato con una vittoria ai danni del qualificato Bergs e ha ora una ghiotta chance per spingersi ai quarti e conquistare altri punti preziosi. Il suo prossimo avversario sarà infatti il beniamino di casa Bu, che si è aggiudicato il derby contro Shang impedendo un remake della finale di pochi giorni fa tra Lorenzo e il giovane cinese. Sfidare un tennista locale in Cina non è mai semplice, maè superiore all’avversario e dunque scenderà in campo con i favori del pronostico. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Bu scenderanno in campo sabato 28 o domenica 29 settembre cone campo ancora da definire.