Minaccia di morte un barista pontino che non vuole dargli altro alcool… Il provvedimento del Questore di Latina

(Di venerdì 27 settembre 2024) Daspo urbano per un 54enne a Sezze: avevato il titolare di un bar La Polizia di Stato diprosegue nella sua attività di contrasto ai fenomeni di violenza nei luoghi della “movida”. L’ultimo caso ha visto coinvolto un 54enne di Sonnino, colpito da Daspo urbano per un episodio di minacce e resistenza nei confronti del titolare di un bar a Sezze. Minacce e violenza contro il titolare del bar L’episodio risale al giugno scorso, quando l’uomo, in evidente stato di ubriachezza, avevato diil titolare di un bar che si era rifiutato di somministrargli ulteriori alcolici. L’aggressore, fuori controllo, aveva iniziato a lanciare sedie e sferrato calci e pugni contro i gazebo del locale. A seguito della segnalazione, erano intervenuti sul posto i Carabinieri per riportare la situazione alla normalità.