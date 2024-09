Lui a 87 anni in pista Milly Carlucci vuole il colpo grosso per Ballando con le stelle

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024)con lesi avvicina a grandissimi passi. Nella serata del 28 settembre tornerà infatticon la nuova edizione. E la conduttrice ha rivelato che sta facendo di tutto per convincere un super vip ad accettare la sua proposta. Ha promesso che non si arrenderà praticamente mai, fino a quando questa persona non le dirà ufficialmente sì. Per ora dovrà accontentarsi di ciò che ha ottenuto, visto che ci sarà Barbara D’Urso nel secondo appuntamento dicon le, parlando a Tv Sorrisi e Canzoni, si è soffermata su questo vip che per ora ha preferito non prendere in considerazione la sua proposta. Ma che ben presto potrebbe cambiare idea, data la sua insistenza.